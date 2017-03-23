Окружение Кадырова уличили в использовании «молдавской схемы» вывода денег

Одним из получателей денег, выведенных из России с помощью «молдавской схемы», стала словенская строительная компания «Омния Архинг», строившая кирпичный завод в Грозном по приглашению близкой к главе республики компании. Об этом пишет издание Delo.

По данным портала, словенскую фирму пригласила участвовать в тендере компания из Чечни «Сити-Строй». Эта компания, в свою очередь, как утверждает Delo, связана с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Проект кирпичного завода курировал тогдашний министр строительства Хасмагомед Хизриев, который сейчас занимает должность министра спорта республики. Как пишет Delo, это один из братьев Хизриевых, которые входят в окружение Кадырова. Издание отмечает, что Хизриевы, как и Кадыров, родом из Центороя.

Директор «Омния Архинг» и её владелец – архитектор Штефан Шчек. По данным издания, контакты с «Омния Архинг» устанавливал работающий в Словении бизнесмен, глава строительной компании «Росслав» Гела Валиев.

Хизриевы связаны с компаниями, зарегистрированными по одному адресу с фирмой GS Group, до 2012 года принадлежавшей в равных долях Шчеку и Валиеву. По данным Delo, адрес компаний Хизриевых и GS Group совпадает с адресом благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова.

За строительство «Омния Архинг» получила €5,2 млн. Деньги, как утверждает Delo, пришли через две офшорные компании – Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP, они фигурируют в списке фирм, задействованных в «молдавской схеме».

Издание отмечает, что Кадыров «остался доволен» строительством завода в Грозном и наградил почётной грамотой машиниста-бульдозериста компании «Сити-Строй», а также Штефана Шчека.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters