Около 9 млн рублей на новое оборудование получит Нижнетагильский драматический театр

В этом году Нижнетагильский драматический театр может получить около 9 млн рублей на обновление музыкального оборудования. В целом три свердловских театра получат свыше 48 млн рублей по нацпроекту «Культура», сообщает информационный портал Свердловской области.

В этом году в рамках нового направления нацпроекта «Культура» для уральских театров закупят аппаратуру более чем на 36 млн рублей, в 2024 году планируют потратить 12 млн рублей. Свердловская область впервые получит федеральные средства на оснащение техническим и технологическим оборудованием театров в городах с численностью населения более 300 тысяч человек.

«Долгое время крупные драматические театры не могли поучаствовать в подобных грантах, средства выделяли малым театрам. В 2022 году мы подали заявку на грант для драматического театра Нижнего Тагила, и сейчас мы очень этому рады. Ждём, когда пройдут все согласования денежных средств. В основном деньги пойдут на звуковое оборудование. Нам важно идти в ногу со временем и иметь у себя в учреждениях хорошую аппаратуру», — рассказала АН «Между строк» начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Также дополнительные средства получат Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии в Екатеринбурге. Учреждения культуры оснастят светодиодными приборами, прожекторами, цифровыми микшерными пультами, проекционными экранами, видеокамерами, микрофонами, акустическими колонками и световыми модулями. Из федерального бюджета в 2023–2024 годах направят около 44,5 млн рублей, из областного — почти 3,5 млн.

Отметим, что в рамках другого федерального проекта — «Культура малой родины» партии «Единая Россия» — средства на техническое оснащение и создание новых постановок неоднократно выделяли Нижнетагильскому театру кукол. Теперь подобную поддержку смогут получить и более крупные театры.