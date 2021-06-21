Около 50 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за сильного ветра

В Свердловской области из-за сильного ветра без электроснабжения остались 49,2 тысячи человек, сообщает Министерство энергетики России.

По данным Минэнерго, мощность отключённых потребителей — 18,85 МВт. Аварии произошли на сетях ПАО «Россети» — ОАО «МРСК Урала», АО «Облкоммунэнерго», АО «Региональная сетевая компания».

В компании «Россети Урал» уточнили, что без света остались 7,6 тысячи клиентов компании. Технологические нарушения произошли на территориях Каменск-Уральского, Камышловского, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряде других районов.

«Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО "Россети" 8–800–220–0–220 или на специализированном портале компании», — сообщили в федеральном министерстве.

По данным на вечер 20 июня, энергетики восстановили электроснабжение у почти 30 тысяч уральцев, однако без света всё ещё оставались около 21 тысячи человек в 61 населённом пункте, сообщали в Министерстве энергетики и ЖКХ региона.