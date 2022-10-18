Около 50% родителей в Нижнем Тагиле оценили качество питания в школах на 3 балла и ниже 

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал мнение родителей в Нижнем Тагиле о питании в школах. Средняя оценка вкуса и качества блюд в школьных столовых города составила 3,6 балла из 5.

Большая часть родителей (28%) оценили вкус и качество блюд в школьных столовых по пятибалльной шкале на четвёрку, 27% — на тройку, 8% респондентов поставили столовой двойку, а 3% — единицу. В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены лишь 9%, ещё 15% сообщили, что их ребёнок по различным причинам не посещает столовую. Получается, что примерно половина родителей, чьи дети ходят в школьные столовые, оценивают качество питания на 3 балла и ниже.

— Однажды сын пришёл и сказал: «Мама, неужели можно так плохо приготовить борщ!»

— Очень многое ребёнок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свёклы и картофеля.

— Питание больше похоже на сухой паёк: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно, — комментируют родители.

В некоторых регионах действует система дегустаций продукции школьных буфетов, когда родители могут посетить школу и попробовать блюда. Однако на практике не всегда удаётся договориться о подобных посещениях столовых.

Также, согласно результатам опроса, матери тревожатся по поводу питания детей больше, чем отцы. Специалисты, проводившие исследование, беседовали с родителями с 10 по 14 октября текущего года.