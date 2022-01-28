Оклад руководства Счётной палаты Нижнего Тагила приравняют к депутатскому

Нижнетагильская городская дума приняла решение об изменении оплаты труда сотрудников Счётной палаты города. В конце прошлого года после одобрения мэра города Владислава Пинаева и депутатов гордумы в Устав Нижнего Тагила были внесены изменения, согласно которым у Счётной палаты появилось больше полномочий.

Ранее в решениях городской думы оклады работников контрольно-счётного органа не указывались. Сейчас же размер оклада председателя Счётной палаты, его заместителя и аудитора составит 37 тысяч 962 рубля без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Согласно решению гордумы, оклад работников Счётной палаты теперь приравнивается к окладу депутата городской думы (кроме спикера и вице-спикера. — Прим. ред.), работающего на освобождённой основе. Сейчас таких парламентариев в муниципалитете нет. Последний раз депутат, работающий на постоянной основе, был в пятом созыве гордумы.

Согласно нововведениям, повышается статус председателя Счётной палаты и его заместителей. Таким образом, они становятся лицами, замещающими муниципальные должности, также к таким лицам относятся и депутаты гордумы.

Изменения связаны с ФЗ № 255-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Преобразования, связанные с работой контрольно-счётных органов, коснулись всех субъектов России. Также формально из-за нового закона были внесены изменения в правовые акты, регулирующие ежегодные отпуска и выплату пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности.