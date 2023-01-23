Охранять тагильские мосты от терактов будет компания из Челябинска

Администрация Нижнего Тагила нашла компанию, которая будет охранять все городские мосты. Тендер выиграло ООО ЧОО «Бастион», зарегистрированное в Челябинске. Согласно документации, компания будет следить за мостами в период с 1 февраля по 30 ноября 2023 года. Источником финансирования станет местный бюджет. Первоначально на эти цели администрация города была готова выделить 2,2 млн рублей, но в ходе закупки цена работ была снижена исполнителем до 1,8 млн рублей.

Стоимость услуг по охране моста на улицах Космонавтов и Фрунзе понизилась с 734 тысяч до 576 тысяч рублей. За новым мостом через Тагильский пруд и за двумя мостами через железнодорожные пути на Луганском проспекте заплатят 598 тысяч вместо 734 тысяч рублей. За охрану путепровода, расположенного на улице Циолковского, и моста на подъезде к Северному посёлку отдадут 606 тысяч вместо 734 тысяч рублей.

По условиям контракта сотрудники подрядной организации должны будут не только охранять мосты от террористических актов, но и предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения. Охранники обязаны проводить осмотр объектов не менее шести раз в сутки, проверять опору мостов, подмостовое пространство, балки и полотно мостового сооружения, а также тротуары и проезжую часть. При обнаружении посторонних предметов охрана обязана сообщить в полицию.