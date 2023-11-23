Охранник «Ласточки» из Нижнего Тагила присвоил себе найденные в вагоне наушники. Теперь его ждёт суд

В Линейный отдел полиции на ж/д станции Екатеринбург обратилась 19-летняя девушка с просьбой помочь найти утерянные в вагоне беспроводные наушники, которые она оценила в 9 тысяч рублей. В своём объяснении гражданка указала, что наушники потеряла при выходе из «Ласточки», следовавшей из Качканара в Екатеринбург через Нижний Тагил.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что наушники при обходе состава нашёл 37-летний сотрудник частного охранного предприятия при РЖД из Нижнего Тагила.

Подозреваемого задержали и доставили в Линейный отдел полиции, где он сознался, что нашёл наушники и оставил их себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Время до суда тагильчанин проведёт под подпиской о невыезде. По завершении проверки наушники вернут законной владелице.