Охранная фирма «Голубые олени» из Нижнего Тагила внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Компания выиграла единственный в жизни тендер, но отказалась от заключения договора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 28 октября внесла нижнетагильскую компанию ООО «Голубые олени» в реестр недобросовестных поставщиков. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, причиной для включения компании в реестр стало её уклонение от заключения договора после победы в тендере на техническое обслуживание систем безопасности нескольких спортивных объектов «Регионального центра спортивных достижений» в Красноярском крае.

Согласно открытым источникам, ООО «Голубые олени» зарегистрировано в августе 2021 года и занимается охранной деятельностью, а также установкой и обслуживанием систем обеспечения безопасности. При этом фирма не заработала за 2021 год ни рубля. По информации из открытой базы данных СБИС, за время своего существования организация подавала заявки на участие в торгах 38 раз. В 29 случаях «Голубые олени» так и не были допущены до торгов, а в четырёх случаях конкурс проиграли.

Отметим, в январе этого года Омское УФАС РФ начало разбирательство по делу о сговоре на торгах по поиску охраны для объектов Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) и Клинической психиатрической больницы им. Солодникова, сообщает издание NTS55.ru

В действиях ООО «Голубые олени» и ряда других компаний служба тогда обнаружила нарушения антимонопольного законодательства — организации умышленно и согласованно снижали начальную максимальную цену договора без намерения в последующем его заключить. В октябре 2022 года УФАС признала это соглашение участников картелем.