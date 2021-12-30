Огурцы подешевели на 26 рублей, а сыр подорожал на 250 рублей. Как в Нижнем Тагиле за шесть лет изменились цены на новогодний набор продуктов 

В декабре 2015 года редакция агентства новостей «Между строк» провела мониторинг цен на продукты в торговых сетях Нижнего Тагила. Тогда мы выбрали 14 наименований товаров, которые большинство россиян покупают на новогодний стол. Ровно шесть лет назад такая продуктовая корзина обошлась в 2325 рублей. В канун 2022 года наши журналисты решили повторить эксперимент и сравнить нынешние цены на продукты с ценами шестилетней давности. Какая торговая сеть Нижнего Тагила самая дорогая и где выгоднее закупаться перед праздниками, читайте в материале АН «Между строк».

В прошлый раз мы изучили предложения восьми популярных магазинов: «Кировский», «Магнит», «РАЙТ», «Мегамарт», «Монетка», «Лента», METRO и «Со Смаком». За шесть лет многое изменилось, бренды METRO и «РАЙТ» ушли из Нижнего Тагила. Для наглядности мы заменили их другими популярными супермаркетами. В итоге в обновлённый список вошли «Магнит», «Мегамарт», «Монетка», «Кировский», «Перекрёсток», «Лента», «Пятёрочка» и магазин «Со Смаком».

Для чистоты эксперимента мы взяли те же 14 видов продуктов: шампиньоны свежие (1 кг); ананасы (1 кг); мандарины (1 кг); огурцы (1 кг); курица охлаждённая (1 кг); сыр «Российский» (1 кг); майонез ЕЖК (900 мл); свинина охлаждённая (1 кг); шампанское (1 бутылка); сельдь слабосолёная (1 кг); кальмар замороженный (1 кг); икра лососевых (100 гр); горошек «Бондюэль» (400 гр); газированная вода Coca-Cola (2 л). Все весовые продукты выбраны при условии «самый дешёвый в наличии».

Цены в нашем исследовании указаны без учёта скидок по дисконтным картам. Отметим, что некоторые товары на момент мониторинга участвовали в акциях. Средняя стоимость новогодней корзины в 2021 году составила 3159 рублей, то есть выросла почти на 36%.

При этом некоторые позиции заметно подешевели. Так, средняя цена килограмма свежих огурцов в декабре 2021 года — 151 рубль, а в декабре 2015 года огурцы стоили на 15% дороже — почти 177 рублей. Селёдка подешевела на 1 рубль.

Тем не менее большая часть продуктов из нашего списка заметно подорожала. В топе подросших в цене товаров — Coca-Cola (вместо 67 рублей она теперь стоит 111 рублей). Банка зелёного горошка в 2015 году стоила 63 рубля, сейчас — 112 рублей. Самый обычный «Российский» сыр подорожал на 79%, шампанское — на 62%, кальмары — на 63%.

Дешевле всего новогодний набор продуктов тагильчане могут купить в магазинах «Со Смаком» — за 2864 рубля. Хотя шесть лет назад торговая сеть заняла в нашем рейтинге цен лишь пятое место. Здесь продаются самые дешёвые в городе шампиньоны, сыр и майонез. Но тоже заметно подорожание: шесть лет назад продуктовая корзина в «Смаке» стоила на 612 рублей дешевле — 2252 рубля.

Второе место занимает магазин «Магнит», в котором набор продуктов обойдётся покупателям в 2891 рубль. Продукты в этой торговой сети подорожали на 37%. При этом в магазине продаются самые дешёвые огурцы, мандарины и Coca-Cola.

Замыкает тройку лидеров магазин «Пятёрочка» с продуктовой корзиной стоимостью 2894 рубля. Наш журналист не смогла найти в торговой точке свежий ананас, поэтому при составлении рейтинга в строке «ананас» пришлось указать среднюю цену продукта. Раньше этот магазин не участвовал в мониторинге АН «Между строк», поэтому нельзя высчитать, насколько там подорожали продукты.

Самым дорогим магазином, как и в 2015 году, стала «Лента». Гипермаркет побил рекорды по ценам на Coca-Cola, горошек, икру, кальмаров, сельдь, майонез и мандарины. Продукты за шесть лет здесь подорожали на 42%. Но отметим, что «Лента» предлагает владельцам дисконтных карт скидки до 30%, поэтому обязательно при походе в этот магазин возьмите с собой карту.

Также в копеечку обойдутся покупки в магазине «Мегамарт». Заплатить за товары из новогодней продуктовой корзины придётся 3212 рублей, хотя раньше они стоили 2062 рубля. В этом продуктовом продаются самые дорогие икра и шампанское.