Офицер Тагильской ракетной дивизии выплатит крупный штраф за взятку сотрудникам ФСБ

Бывший капитан Тагильской ракетной дивизии выплатит крупный штраф за взятку сотрудникам ФСБ. Как рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ, мужчина в июне 2021 года хотел незаконно вывезти из воинской части № 73795 в ЗАТО Свободный кабель, металлоконструкции и железобетонные плиты. Всё это он намеревался продать. Для подстраховки военный решил дать взятку в размере 200 тысяч рублей сотрудникам отдела ФСБ России, чтобы последние закрыли глаза на вывоз имущества части.

«За указанное согласование и бездействие Пронин пообещал лично передать сотрудникам отдела ФСБ России, действующим в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Задержали офицера, когда он пытался передать часть взятки в размере 40 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Нижнетагильский гарнизонный военный суд назначил Ивану Пронину штраф в размере 1 300 000 рублей.