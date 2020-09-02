Одну из школ Екатеринбурга перевели на дистанционный режим на второй день работы

В Екатеринбурге на второй день после начала учебного года на дистанционное обучение отправили всех учеников школы № 148 на Эльмаше, со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования пишет Znak.com.

По словам представителей ведомства, решение приняли из-за сотрудника, у которого подозревают коронавирус.

«С завтрашнего дня школа № 148 будет закрыта на карантин на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора», — добавили в пресс-службе.

Там также сказали, что у них нет данных о том, были ли закрыты другие школы из-за коронавируса.

Несмотря на то, что к сентябрю общее количество заболевших в Свердловской области перевалило за 25 тысяч человек, власти решили с 1 сентября открыть для посещения все учебные заведения. При этом в школах ввели ограничения на вход и на переходы детей между классами.