«Одно делают, а другое ломают». В Нижнем Тагиле в ходе газификации рабочие повредили летний водовод

В начале марта этого года в Нижнем Тагиле начались работы по подведению газа к частным домам на улице Рудянской. Генподрядчиком выступила компания «ГАЗЭКС». Как сообщают местные жители, в ходе прокладки газопровода рабочие субподрядной организации «Стройгаз-НТ» повредили летний водовод. По словам мужчины, который пожаловался в редакцию АН «Между строк» на действия газовщиков, в этом районе проживают преимущественно пенсионеры, которые опасаются, что с приходом тепла останутся без водоснабжения.

«По программе газификации проводят газ, и к каждому дому роют траншеи. Напротив домов проходит летний водопровод. Трубу повредили, то есть воды летом не будет. Воду люди подводили за свой счёт, а кто всё это будет восстанавливать — неизвестно. С каждым годом это стоит всё дороже, а на улице живут в основном пенсионеры. Получается так, что одно делают, а другое ломают», — рассказал мужчина АН «Между строк».

Для получения разъяснений неравнодушный тагильчанин связался с представителями «Стройгаз-НТ». Сотрудники компании уверили его, что планируют восстановить повреждённую систему водоснабжения за собственный счёт.

«Мы всё восстановим за свой счёт. Людей мы сейчас об этом уведомили. Сейчас просто ещё холодно. Мы сначала всю улицу пройдём, вдруг ещё где-то зацепим. А когда благоустройство будем делать, то есть ближе к лету, тогда и будут проведены все работы по восстановлению водопровода», — прокомментировал ситуацию АН «Между строк» директор компании Болеслав Кравчинский.