Один человек погиб при обрушении породы на шахте УГМК в Краснотурьинске

В Краснотурьинске в результате обрушения породы на шахте «Северопесчанская» (принадлежит УГМК) погиб 34-летний проходчик и ещё один рабочий пострадал, сообщили агентству новостей «Между строк» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

«Около 22 часов 20 минут в правоохранительные органы города Краснотурьинска поступило сообщение о том, что на шахте "Северопесчанская", на горизонте -255 метров, предварительно, по причине обвала горной породы, пострадали двое рабочих, один из которых погиб, жизнь второго шахтёра вне опасности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В приёмном отделении Краснотурьинской городской больницы ТАСС пояснили, что состояние пострадавшего стабильное. Всего в шахте на момент ЧП находился 131 человек, отметили в ведомстве. Работы на участке, где произошло ЧП, приостановлены.

Следственным отделом по городу Краснотурьинск СК организована доследственная проверка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного Следственного комитета, сотрудников МЧС и полиции.

«Решается вопрос с назначением судебных медицинских экспертиз пострадавшего и погибшего рабочих. Также в обязательном порядке будет истребоваться и изучаться рабочая документация о выполняемых на шахте работах, о проведении инструктажа по технике безопасности и т.д. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на шахте», - отметили в СК.

Lenta.ru со ссылкой на собственные источники в службах технического надзора региона сообщает, что по предварительной версии, обрушение могло произойти из-за нарушения правил безопасности, а также из-за природных причин.

Шахта «Северопесчанская» - ОАО «Богословское рудоуправление» (принадлежит УГМК) заработала в 1968 году, отрабатывает Песчанское месторождение магнетитовых руд. Сейчас добыча ведётся на горизонте - 320 метров.