«Одержимые бизнесом». В Нижнем Тагиле предприниматели расскажут личные истории о том, как страсть к делу изменила их жизнь 

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 24 мая пройдёт интеллектуальная вечеринка в формате рассказа личных историй «Одержимые бизнесом» (16+). Начало мероприятия в 18 часов.

Восемь предпринимателей расскажут истории о том, как страсть к делу меняла их жизнь, как одержимость бизнесом помогала или, наоборот, мешала в деле и в жизни. Организаторы встречи — нижнетагильский центр «Мой бизнес» и команда проекта «Шоу коротких историй» из Тюмени.

«Шоу коротких историй» зародилось в Тюмени в 2019 году, и с тех пор в нём приняли участие более 500 героев. Для участия в качестве гостя требуется регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1R8ZgosVPp5iggPuyhIQaNFItaEn1lwLewnou7c4XdNo/viewform?edit_requested=true