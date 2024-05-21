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«Одержимые бизнесом». В Нижнем Тагиле предприниматели расскажут личные истории о том, как страсть к делу изменила их жизнь 

21.05.2024 13:07
«Одержимые бизнесом». В Нижнем Тагиле предприниматели расскажут личные истории о том, как страсть к делу изменила их жизнь 

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 24 мая пройдёт интеллектуальная вечеринка в формате рассказа личных историй «Одержимые бизнесом» (16+). Начало мероприятия в 18 часов. 

Восемь предпринимателей расскажут истории о том, как страсть к делу меняла их жизнь, как одержимость бизнесом помогала или, наоборот, мешала в деле и в жизни. Организаторы встречи нижнетагильский центр «Мой бизнес» и команда проекта «Шоу коротких историй» из Тюмени. 

«Шоу коротких историй» зародилось в Тюмени в 2019 году, и с тех пор в нём приняли участие более 500 героев. Для участия в качестве гостя требуется регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1R8ZgosVPp5iggPuyhIQaNFItaEn1lwLewnou7c4XdNo/viewform?edit_requested=true

Фото: СОФПП
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