Очевидцы: Джип Сергея Носова попал в ДТП в центре Нижнего Тагила

Джип Nissan Patrol, предположительно принадлежащий главе Нижнего Тагила Сергею Носову, сегодня попал в ДТП на центральной улице города. Об этом АН «Между строк» рассказали очевидцы аварии. По словам свидетелей, на проспекте Ленина, напротив здания треста «Тагилстрой», пассажирская «Газель» 20-го маршрута «догнала» внедорожник с госномером Н008СК.

«Когда я проходила мимо, то обратила внимание на номер Nissan: Н008СК — это же вроде номер Носова. А когда поднялась домой, то джипа уже не было», — рассказала АН «Между строк» Виктория.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили факт аварии.

«В 11:55 у дома № 48 по проспекту Ленина автомобиль “Газель” под управлением мужчины 1988 года рождения и автомобиль Nissan Patrol, за рулём которого находился водитель 1982 года рождения, движущиеся в одном направлении, допустили между собой столкновение. Степень вины каждого участника устанавливается. В аварии никто не пострадал», — пояснили в Госавтоинспекции.

В полиции не подтвердили и не опровергли информацию о принадлежности Nissan главе города, сославшись на закон о персональных данных. Один из руководителей объединения «Союз-НТ», которому принадлежат «Газели» 20-го маршрута, заявил, что ему ничего не известо об аварии. Не удалось получить комментарий и пресс-секретаря мэрии Галины Кобяк, она не отвечает на звонки.