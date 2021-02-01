Очередной рекорд. На акциях протеста в поддержку Алексея Навального задержали почти 5000 человек

В воскресенье, 31 января, во многих городах России прошла вторая волна несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера и политика Алексея Навального. Как сообщает «ОВД-инфо», в 86 городах страны за сутки было задержано 4822 человека. Из них 1516 — в Москве, 1097 — в Петербурге. Также известно о задержании жены политика Юлии Навальной, которая во время протеста двигалась в сторону «Матросской тишины», где содержится под арестом Алексей Навальный. Таким образом, задержания на акциях 31 января побили предыдущий рекорд, установленный на уличных шествиях 23 января. Тогда задержали около 3000 активистов.

Среди задержанных сегодня оказалось много журналистов. По данным профсоюза журналистов и работников СМИ, на акциях протеста 31 января задержали не менее 82 журналистов. Также известно о нескольких случая избиения представителей прессы. Так, при задержании пострадал фотограф Георгий Марков из Петербурга, а к журналисту «Медузы» и «Сноба» Ивану Клейменову применили электрошокер.

В Петербурге против демонстрантов сегодня применяли газ и электрошокеры, запугивали табельным оружием. Выйти на Невский проспект демонстрантам так и не удалось, однако они прошли шествием от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания города и обратно. Примерно в середине этого маршрута — на Сенной площади — полиция применила слезоточивый газ. Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных.

В Казани силовики укладывали задержанных лицом в снег у стены местного Кремля. На многих из них составили протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ за создание помех движению транспорта. Задержанных оставили на ночь в отделах полиции. Также портал DOXA сообщил о четырёх студентках, которых в отделе полиции заставили раздеться до нижнего белья.

«Прогулка» прошла также в Екатеринбурге. Она длилась четыре часа и закончилась массовыми задержаниями у Дворца молодёжи. Началось это после того, как представители штаба Навального призвали активистов разойтись, однако колонна продолжила своё шествие по центральным улицам города. Как пишет Znak.com со ссылкой на активиста, который вёл подсчёты участников, в городе собралось около 7000 человек. Однако по данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, до сквера у Театра драмы дошли чуть больше 2000 участников.

В Нижнем Тагиле 31 января на улицы вышло в несколько раз меньше людей. По предварительной информации Министерства общественной информации, в Нижнем Тагиле участие в акции приняли 150 человек, а 23 января журналисты насчитали порядка 500 активистов. Несмотря на небольшое количество участников, сотрудники полиции работали активно и задержали гораздо больше человек, чем в прошлый раз: по данным «ОВД-инфо», 16 человек.

В Хабаровске, по данным администрации, на площади собрались около 60 человек. В Чите сегодня на несогласованный протест также вышло небольшое число участников — 20 человек. Такая же ситуация была в Красноярске. Сегодня там собрались несколько десятков человек, а неделей ранее людей было около тысячи.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.