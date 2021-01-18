Очереди у проруби и купальщики в масках. В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как пройдут крещенские купания в условиях пандемии 

Завтра, 19 января, православной церковью будет отмечаться Крещение Господне. В этот день на водоёмах Свердловской области тысячи уральцев будут окунаться в купели. В этом году крещенские купания пройдут в особом режиме, с учётом мер безопасности по профилактике распространения COVID-19.

в Нижнем Тагиле крещенская прорубь организована на Тагильском пруду напротив клуба моржей, её приёмка состоялась сегодня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «иордань» будет открыта для всех желающих 19 января с 9:00 до 18:00. Экстренные службы, водолазы и медики будут дежурить на объекте с полуночи до 22:00.

В этом году раздевалки клуба моржей будут закрыты, чтобы избежать скопления людей.

Для переодевания спасатели установят две палатки на льду, которые будут оборудованы тепловыми пушками. Вход в палатки строго в медицинских масках. Каждые 30 минут скамьи в пунктах обогрева будут обрабатывать дезраствором. Кроме того, волонтёры и полиция организуют подход к проруби — окунаться в ледяную воду верующие будут по очереди, с соблюдением социальной дистанции.

Власти Свердловской области решили не запрещать массовые купания, несмотря на пандемию коронавируса. Однако ранее вице-губернатор региона Павел Креков рекомендовал уральцам воздержаться от купания в проруби на Крещение: