«Очень страшно и волнительно выносить на публику то, что обычно скрываешь». В Нижнем Тагиле состоялась премьера молодёжного спектакля-сторителлинга

В Нижнем Тагиле в зале Центра семейной терапии в рамках проекта «Точка опоры» состоялась премьера молодёжного спектакля-сторителлинга «Тагил в историях» (12+), сообщает паблик во «ВКонтакте» «Точка опоры / Нижний Тагил». Режиссёр постановки — Александр Марамзин. Со своими авторскими историями на сцене дебютировали обычные горожане.

Педагог-организатор Андрей Удовенко поделился очень личной историей, связанной с болью от потери значимого для него человека.

«Мне хотелось рассказать что-то личное. Я несколько раз переписывал текст. Очень страшно и волнительно было выносить на публику то, что обычно скрываешь, историю, связанную с болью от потери значимого человека, но я решился. Ещё раз повторить эти фразы вряд ли смогу. Теперь я знаю, как важно беречь отношения, родных», — рассказывает Андрей.

Психолог Юлия Багина подготовила рассказ о своём дяде — музыканте Игоре Знаменском. Он жил на Старателе, с детства конструировал модели кораблей и машин, легко мог починить велосипед, увлекался фотографией, самостоятельно научился играть на многих инструментах, выступал с друзьями на разных площадках. Вместе с ансамблем «Элегия» дал около 300 концертов. И мало кто в семье понимал тогда, каким он был одарённым человеком. Юлия давно интересуется историей своих предков, посещает клуб «Родовед», ведёт семейную летопись.

Свою историю поэтесса Наталья Хец поведала в стихах. Зрителей глубоко тронул её рассказ о несостоявшейся встрече с родным отцом. Преподаватель английского языка Юлия Жилицкая рассказала о своём дедушке Иване Бояринове, который уже в 19 лет стал директором одной из тагильских школ и положил начало педагогической династии. Студент Алексей Попов вышел на сцену в спортивной форме. В своём монологе он рассказывал не только о спорте, но и о нелёгкой жизни семьи в тесной гостинке.

По словам режиссёра Театра сторителлинга Олега Куксовского, такой формат является одним из самых древних видов искусства.

«Наши предки сидели у костра, рассказывали истории, делились своим опытом и ценностями. Сегодня сторителлинг — не театральный жанр, а определённый инструмент. Это целое искусство — рассказывать истории. Для меня это возможность продолжать делать то, что ты хочешь, в наших реалиях, вне зависимости от наличия денег, большого количества людей, помещения», — отмечает он.

Городской социально-театральный проект для подростков и молодёжи «Точка опоры» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Координатор проекта — Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей» в партнёрстве с РВО отрядом «Лоцманы» и Центром семейной терапии в Нижнем Тагиле.