«Очень радостные и приятные ощущения». Сотни тагильчан приняли участие в крещенских купаниях

В Нижнем Тагиле накануне открылась крещенская прорубь. По данным Центра защиты населения, ночью в ледяной воде искупались около 400 тагильчан. И сегодня, 19 января, с раннего утра жители города продолжают идти к купели, чтобы погрузиться в ледяную воду, которая, уверены верующие, в день Крещения Господня обретает лечебные свойства.

Иордань по традиции организована у клуба моржей на Нижнетагильском пруду. За безопасность здесь отвечают спасатели и медики. Разрешено подходить к купели и окунаться по два человека. На палатках для переодевания расположены таблички, предупреждающие, что без маски вход сюда запрещён. Других ковидных ограничений для верующих вводить не стали.

Крещенскую купель в этом году уже в 15-й раз освятил клирик храма во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Владимир Демченко. 72-летний священник признаётся, что в молодости и сам окунался в купель с большим удовольствием, вёл здоровый образ жизни и занимался гиревым спортом. Сегодня пришедшим к купели верующим он советовал перед погружением в воду три раза перекреститься. Также, по его словам, лучше окунуться с головой, хотя бы один раз.

«Крещение в переводе с греческого означает погружение в воду. Господь вошёл в воду иорданскую и освятил её, вода из мёртвой превратилась в живую. Мы крестимся в храме, а при крещении в нас рождается сам Христос, маленький ребёнок — Богомладенец. Чтобы крещение не прошло впустую для нашего внутреннего ребёнка, мы должны его обеспечить дыханием, питанием и гигиеной. Дыхание для души — это молитва, нужно учиться молиться после купания. Питание — это священное причастие в храме. А гигиена — это исповедь всех наших дурных помыслов. Грехи проходят очищение благодатью Христовой», — говорит протоиерей Владимир.

Атмосфера возле крещенской проруби торжественная. Тагильчане поздравляют друг друга с праздником, переодеваются в тёплых палатках и смело проходят по мостику купели.

«Я четыре года пропускал это дело, но в этом году решился вновь. Просто не передать словами, что испытываешь после погружения в воду. Очень радостные и приятные ощущения», — признаётся тагильчанин Роман.

«Это каждый раз как обновление себя», — говорит жительница нашего города Людмила.

Медики напоминают, что традиция погружения в иордань требует подготовки и обдуманного подхода. Особое внимание своему здоровью нужно уделить людям с хроническими заболеваниями и тем, кто недавно поставил прививку от коронавируса или планирует сделать это в ближайшее время.

«Но нужно понимать, что погружение в прорубь — это стресс для всех систем организма, соответственно, у крещенских купаний есть противопоказания. Подойти с особой осторожностью к крещенским купаниям медицинские работники просят тех, кто привился против новой коронавирусной инфекции или собирается сделать это. Лишние стрессы организму не пойдут на пользу», — приводят в департаменте информполитики региона слова врача-терапевта Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирины Бородиной.

Если вы всё же решили прикоснуться к народной традиции, то обязательно соблюдайте следующие правила: