«Он очень боится машин, громких хлопков и остаться один». Тагильчанка проехала около 5 тысяч километров, чтобы забрать кота, который участвовал в СВО вместе с её братом

Тагильчанка Юлия Книсс проехала около 5 тысяч километров, чтобы забрать кота, который участвовал в СВО вместе с её братом Юрием Широбоковым. Как рассказала АН «Между строк» девушка, маленького котёнка по кличке Перс бойцы нашли в городе Тёплом Луганской области. Питомец служил вместе с солдатами, спал в полях, окопах и землянках, а также ловил мышей и поддерживал боевой дух солдат.

«Котика нашли в плохом состоянии, у него сильно гноились глаза и было очень много ушных клещей. И скорее всего, он был контужен. Юра оставил его себе, выхаживал, откармливал и лечил, хотя в условиях, в которых они находились, это было сложно. Когда они были в полях, мой брат всегда старался, чтобы котик спал в тепле, иногда это бывала и каска. За Юрой Персик ходил по пятам и много времени проводил у него на плече, как попугайчик», — рассказала АН «Между строк» Юлия.

Сейчас Юра готовится к отпуску, но оставлять Перса на передовой он не захотел. Кота отправили на такси через Таганрог до Ростова-на-Дону. Оттуда питомца забрала тагильчанка вместе с другом брата Алексеем, который работает машинистом в РЖД.

«Алексей — лучший друг Юры. Он взял дни без содержания на работе и без раздумья поехал за котом. В дороге мы менялись, ехали почти без остановки. На обратном пути помогал в дороге водиться с котом. Когда есть такие друзья, которые всегда придут на помощь, — это бесценно. Мы ему благодарны. Юра очень переживал за кота во время поездки, но Перс мужественно и спокойно перенёс дорогу», — говорит тагильчанка.

Лучший друг Юрия Алексей Лучший друг Юрия Алексей

На дорогу от Нижнего Тагила до Ростова-на-Дону (почти 2,5 тысячи километров) у Юлии и Алексея ушло два дня. Примерно столько же времени потребовалось, чтобы вернуться обратно.

Сейчас боевой кот привыкает к новому месту жительства и проходит необходимое лечение. Ему предстоит посещение ветеринарной клиники, а также плановые прививки. Но больше всего Перс ждёт возвращение хозяина.

«Он настолько благодарен Юре, что понимает всё с первого раза. Но очень боится машин, громких хлопков и остаться один. Котик очень ласковый, нежный, спокойный и послушный. А ещё предупреждает, когда хочет в туалет. Перс любит смотреть в глаза, а в его глазах — преданность, благодарность, верность и боль. В Волгограде в посёлке Дубовка мы останавливались возле реки Волги, там котик гулял по пирсу почти час. Не могли его вытащить оттуда, ему очень понравилась водичка. По приезде в Нижний Тагил мы его сразу отмыли, обработали от всех паразитов, до конца вычистили ушных клещей. Перс быстро привыкает ко всему, дома он себя чувствует спокойно и комфортно. Единственное, сильно скучает по брату и периодически уходит в свой домик, в котором лежит футболка Юры», — говорит Юлия.