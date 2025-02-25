Объём средств на счетах жителей Свердловской области в Сбере в 2024 году вырос на 35% и достиг 460 млрд рублей. В 2023 году темп роста составил 26%, сообщили в кредитной организации.

По данным Сбера, увеличивается доля вкладов, которые свердловчане открывают дистанционно. Так, если в начале 2024 года этот показатель составлял 50%, то на начало 2025 года — уже 56%. При этом доля валютных вкладов в общем портфеле пассивов сократилась с 4,1% до 2,9%.

Среди клиентов Уральского банка Сбера наиболее популярны вклады сроком от 6 месяцев до 1 года, их доля выросла с 34% до 81%. Доля вкладов от 3 до 6 месяцев составляет 18,5%, от 1 до 2 лет — 5,4%, от 1 до 3 месяцев — 3,6%, от 3 лет — 2,4%.

«Мы наблюдаем стабильный рост средств на счетах, а дистанционное обслуживание становится более востребованным. Всё больше вкладчиков выбирают удобные цифровые сервисы, а среди сроков размещения лидируют депозиты средней продолжительности», — отметил вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка Пётр Колтыпин.