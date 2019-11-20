Объявленную в федеральный розыск екатеринбурженку задержали на инсценированной фотосессии

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали необычным способом девушку, которая была осуждена за незаконное приобретение наркотиков. Девушка не отвечала на звонки инспектора, и тогда оперативники пригласили её на «фотосессию», зная, что она мечтает работать моделью.

«За совершенное деяние её приговорили к 400 часам обязательных работ. Она явилась в филиал уголовно-исполнительной инспекции, ей выдали предписание об отбытии наказания (уборка Широкореченского кладбища). Осуждённая прогуливала работу, по месту жительства не находилась, не отвечала на звонки инспектора, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

После этого, в ноябре 2019 года, девушка была объявлена в федеральный розыск. Сотрудники отдела розыска по социальным сетям выяснили, что уклонистка мечтает стать моделью. От лица представителей модельного агентства розыскники предложили ей провести пробную фотосессию, назначили дату и время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга.