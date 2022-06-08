Объявленного в федеральный розыск жителя Нижнего Тагила задержали в Хакасии за продажу наркотиков

В Республике Хакасия сотрудники ФСБ перекрыли канал сбыта наркотиков и задержали торговца запрещёнными веществами — жителя Нижнего Тагила. Как сообщает «Новая Хакасия», ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск за сбыт и пересылку наркотиков.

Тагильчанина задержали при попытке продажи через интернет-магазин партии синтетического наркотика в особо крупном размере — 800 граммов. По данным ФСБ, злоумышленник действовал в составе группы. На мужчину заведено ещё одно уголовное дело по статье 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.