Обвиняемому в убийстве девушек на Уктусе дали пожизненный срок

Свердловский областной суд назначил пожизненное лишение свободы инженеру Алексею Александрову, который был признан виновным в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге в августе 2018 года (пункты «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ), пишет E1.ru.

«Александров не был знаком с потерпевшими, он проявил неуважение к обществу, тщательно спланировал своё преступление и длительное время готовился к нему. Он осознавал опасный характер своих действий. Суд признаёт наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребёнка как смягчающее обстоятельство», — сказал судья во время вынесения приговора.

Судья отметил, что не доверяет алиби, которое Александрову пыталась предоставить его жена. Суд счёл, что наказание на определённый срок не повлечёт исправления обвиняемого.

Гособвинитель ранее также добивалась для обвиняемого пожизненного заключения.

Напомним, по версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.