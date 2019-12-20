Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» в 2017 году приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» в Санкт-Петербурге в 2017 году, пишет «Интерфакс».

Бурхонова признали виновным в организации террористического сообщества и участии в нём (статья 205.4 УК РФ), покушении на совершение взрыва в составе организованной группы (статья 205 УК РФ) и незаконном ношении оружия (статья 222 УК РФ). Мужчина признал вину и объяснил свой поступок тем, что он посмотрел «ролики на YouTube, где убивали женщин и детей», и «хотел прекратить это», но «ошибся».

Напомним, 13 июля 2017 года поезд Москва — Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, установленную на его пути. Пять вагонов получили повреждения, но состав не сошёл с рельсов. Сумма ущерба составила около 55 миллионов рублей.

Ранее, в июле, за подготовку теракта в метро Санкт-Петербурга осудили семерых членов «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация) — они получили от 15 лет до 21 года лишения свободы.