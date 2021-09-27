Обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске участкового уволили из МВД

Участкового Александра Хусаинова, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, уволили из органов внутренних дел, сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в тот же день, когда участкового задержали, был подготовлен приказ об увольнении полицейского из системы МВД по отрицательным мотивам. На данный момент приказ уже подписан, больше участковый никогда не сможет работать в органах внутренних дел, а также в любых других правоохранительных и государственных службах и ведомствах.

«Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственных руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП. Оба обвиняемых, если суд их вину докажет, понесут уголовную ответственность и на длительное время отправятся на тюремные нары, о чём в обязательном порядке дополнительно проинформируют общественность и СМИ», — сказал Валерий Горелых.

Напомним, о том, что участковый из Первоуральска и помощник машиниста надругались на ребёнком, стало известно накануне. О произошедшем полиции сообщила сама девочка. Оба мужчины задержаны, сегодня им должны избрать меру пресечения.

Задержанный машинист в прошлом был судим за по статье 119 УК РФ — угроза убийством; по статье 158 УК РФ — кража; по статье 105 УК РФ — убийство; и статье 162 УК РФ — разбой. Бывший участковый поступил на службу весной 2021 года.

В СУ СКР заявили, что задержанным предъявлено обвинение, предусматривающее до 20 лет лишения свободы. Статьи Уголовного кодекса в следственном управлении не называют, но, по словам источника Znak.com, речь идёт о статьях 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»).