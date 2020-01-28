Обвиняемая в превышении полномочий глава ростовского Минздрава вернётся на работу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, обвиняемая в превышении должностных полномочий, вернётся на работу, со ссылкой на адвоката чиновницы Павла Лапшова пишет ТАСС.

По его словам, Быковская находится под домашним арестом с ноября 2019 года, 27 января истекает срок меры пресечения, 24 января суд его не продлил. Таким образом, на работу министр собирается выйти 28 января, добавил Лапшов. Он ранее уточнял, что Быковская остаётся обвиняемой.

Как полагает следствие, Быковская на посту министра ограничивала конкуренцию на тендерах за право утилизировать медицинские отходы.