Обучающие программы и индивидуальные консультации. Стали известные самые популярные нефинансовые меры поддержки предпринимателей в Свердловской области

В Свердловской области растёт интерес предпринимателей к обучающим программам на темы экспорта продукции, франчайзинга и социального бизнеса. Такие выводы можно сделать по итогам первого полугодия работы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Об этом сегодня рассказали в рамках пресс-конференции министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

СОФПП на постоянной основе проводит образовательные мероприятия, вебинары, индивидуальные консультации по запросам предпринимателей. Как отметили оба спикера, интерес к нефинансовой поддержке со стороны уральских предпринимателей в несколько раз выше, чем спрос на займы и другие финансовые услуги, предоставляемые фондом.

А инструментов нефинансовой поддержки бизнеса в регионе масса. Так, центр франчайзинга фонда обучает предпринимателей, которые хотят приобрести франшизу, и помогает готовому бизнесу упаковать его во франшизу. Центр сельхозкооперации оказывает поддержку фермерам и агробизнесу. Центр поддержки экспорта СОФПП помогает предприятиям, которые отправляют свою продукцию на экспорт, и тем, кто только планирует выйти на зарубежный рынок.

По словам Виктории Казаковой, в 2021 году 72 свердловских компании при содействии фонда заключили 235 экспортных контрактов на сумму 19,4 млн долларов США. Уральские предприниматели продают за рубежом пищевые продукты, обработанные древесину и камень, электронику, химию и удобрения, ткани.

До конца этого года СОФПП планирует внедрить ещё один инструмент для предпринимателей, которые работают по экспортным контрактам. Таким инструментом станет таможенная карта, с помощью которой малый и средний бизнес сможет оплачивать все виды таможенных платежей. До сих пор ни в одном городе России фонды поддержки предпринимателей такую услугу не оказывают.

«В 2021 году в национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” были внесены два новшества. Все предприниматели, которые обращаются к нам за поддержкой, должны пройти предварительный скоринг в электронной системе. А во-вторых, с 2021 года все наши услуги объединены в комплексные услуги. Мы объединили наши услуги по отраслевому типу. На данным момент у нас 16 услуг. Например, это услуга повышения конкурентоспособности, есть комплексная услуга для инновационных компаний, есть услуги по развитию туристической сферы Свердловской области. Мы с 2021 года многие услуги реализуем совместно с нашими партнёрами, подведомственными организациями министерств. На сайте фонда можно посмотреть, какие комплексные услуги существуют, и воспользоваться ими. И конечно же, любой из предпринимателей может воспользоваться отдельным направлением, отдельной консультацией, обратившись напрямую в фонд», — говорит директор СОФПП Валерий Пиличев.

Также Виктория Казакова и Валерий Пиличев затронули тему социального бизнеса и вопросов, которые помогают ему решать специалисты СОФПП. В регионе не базе областного фонда работает Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС). Цель ЦИСС — научить социальных предпринимателей работать по законам бизнеса: просчитывать рынок, выстраивать стратегию продвижения, находить своих клиентов и, конечно, зарабатывать. На сегодняшний день проект реализуется в девяти свердловских городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Тавде, Качканаре.

«Социальный бизнес — это то, что направлено на развитие территорий, решение важных социальных проблем. Это допобразование, уход за детьми, производство уникальных продуктов, услуги для людей с ОВЗ, уход за домашними животными. И в этой сфере очень много женщин. В 2021 году инфорационно-косультационные услуги уже получили 202 социальных предпринимателя. И количество бизнеса в соцфере в Свердловской области растёт, это радует», — заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

До конца 2021 года в планах СОФПП расширение линейки нефинансовой поддержки. Фонд продолжит развивать цифровые сервисы для упрощения получения поддержки. В мае 2022 года должно быть запущено мобильное приложение, в котором предприниматели смогут получить любую услугу фонда в пару кликов. Причём по цифровизации сервисов Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства уже сегодня входит в пятёрку лидеров по всей России.