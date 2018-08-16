«Обстоятельства непреодолимой силы». Ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле откладывается

Ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле откладывается, заявил врип главы города Владислав Пинаев на пресс-конференции в Екатеринбурге. Напомним, мэрия планировала отремонтировать этот путепровод до сентября 2018 года. В конце мая на сайте госзакупок был размещён соответствующий тендер.

«Там в проекте не предусмотрен ряд технических решений, очень серьёзных, и с большой долей вероятности мы будем дорабатывать проект. Мост находится действительно в таком состоянии, что ему требуется вмешательство. На сегодняшний день специалистами “Тагилгражданпроекта” документация снова изучается. Только было решено к реализации приступать, как вскрылись обстоятельства непреодолимой силы, скажем так, на которые просто необходимо обратить внимание. Нас никто не поймёт, если мы сделаем реконструкцию по тому проекту, который существует», — заявил Владислав Пинаев, не уточнив, какие конкретно были недочёты в проекте.

Согласно техзаданию размещённой ранее закупки, победитель конкурса должен был отремонтировать дорожное покрытие моста, установить освещение и усилить ограждение и стойки опор. Стартовая стоимость контракта на тот момент составила чуть более 20 млн рублей. Изменится ли цена вопроса после исправления проекта, пока неизвестно, так же как и сроки ремонта.