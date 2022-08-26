Обслуживать детские площадки в парках и скверах Нижнего Тагила будет местная компания «Капиталстрой»

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на оказание услуг по обслуживанию игрового и спортивного оборудования в парках и скверах Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта составила 7,9 млн рублей, всего на конкурс было принято три заявки. Победителем конкурса стала местная фирма ООО «Капиталстрой».

Средства были выделены из городского бюджета. К работам подрядчик должен приступить не ранее 1 сентября 2022 года, срок окончания услуг — 31 августа 2024 года.

В списке перечислены 20 общественных территорий города: набережная Нижнетагильского пруда, сквер имени Горького, сквер Героям Гражданской Войны, сквер Нижне-Выйский, сквер на Восточном проезде, сквер Солнечный, площадь Славы, сквер на улице Щорса, Парк культуры и отдыха НТМК, Гвардейский бульвар, парк «Народный», Пионерский сквер, ТОС «Пограничный», площадка в Девятом посёлке, экопарк на Муринских прудах, парк Победы, сквер за ДК «Юбилейный», «Аллея рандеву», лесопарковая зона «Пихтовые горы», набережная «Тагильская лагуна — 2».

Согласно проектной документации, подрядчик должен ежедневно проводить визуальный осмотр оборудования, в случае поломки производить его замену. Также компании необходимо проверять чистоту и внешний вид сооружений, наличие неисправностей, чрезмерный износ подшипников и креплений. При необходимости заменять крепления на конструкциях, а при обнаружении поломок ограничить доступ на объект для посетителей.

Кроме того, в документации сказано, что каждую весну будет проводиться плановый осмотр детских игровых и спортивных площадок для определения гниения деревянных и коррозии металлических элементов.