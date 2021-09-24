Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области выпустил профилактический мультфильм о мошенниках

Общественный совет при ГУ МВД по Свердловской области выпустил мультипликационный ролик под названием «Родственник в опасности». Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, видеозапись подготовлена с целью профилактики телефонных мошенничеств, которые стали бичом в последние годы.
Сюжет раскрывает один из способов обмана граждан, когда злоумышленники звонят людям от лица близкого человека или представителей правоохранительных органов и выманивают деньги под предлогом решения проблемы родственника.
«Социальные видеоролики профилактической направленности совет выпускает уже не первый год. А вот на тему мошенничества ролик подготовлен впервые. Тема в настоящее время достаточно актуальная, поэтому мы решили выпустить ряд роликов под общим названием “Осторожно, мошенники!”. Уже приступили к созданию очередного. Полагаю, что такая помощь органам внутренних дел в профилактике этого вида преступлений не будет лишней», — рассказал председатель совета Владимир Красильников.