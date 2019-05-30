Общественные слушания по строительству моста через Тагильский пруд пройдут 18 июня

Общественные слушания по строительству моста через Тагильский пруд состоятся 18 июня, они пройдут в Общественно-политическом центре. Об этом замглавы администрации по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко сообщил 29 мая на заседании политсовета местного отделения «Единой России» своим однопартийцам.

«Сегодня идёт подготовка документации на размещение конкурсных процедур по строительству объекта и разработке рабочей документации. Окончание последней планируется в сентябре 2019 года. Общая протяжённость моста от Уральского проспекта до развязки Свердловского тракта составит 5,6 км. Планируем разместить закупку 25 июня, провести общественные слушания 18 июня. Если на них замечаний высказано не будет, то уже 6–8 августа получим победителя конкурса и начнётся строительство моста. Общая стоимость объекта будет составлять чуть более 4 млрд рублей», — отметил Юрченко.

В этом году в рамках строительства ещё одной важной транспортной артерии в Нижнем Тагиле будет освоено порядка 500 млн рублей.

«У нас большие переносы инженерных сетей, подготовительные работы, работы по насыпи моста. Общая длина самого моста — 434 метра. 98 метров — это путепровод в районе железнодорожных путей», — добавил чиновник.

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект прошёл государственную экспертизу. Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города (11 августа). 1,3 млрд рублей на строительство мостового перехода направит ЕВРАЗ.