Общественные контролёры Росавтодора проверили качество ремонта дорог в Нижнем Тагиле

Группа общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта РФ приехала в Нижний Тагил, чтобы проверить качество ремонтных работ на дорогах города. В ходе объезда эксперты побывали на проспекте Уральском и Строителей, улицах Челюскинцев, Береговой-Ударной, Уральской, Горошникова, Дружинина, Красногвардейской, которые в этом году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Члены общественного совета проверили установку бортового камня, укладку асфальтобетонной смеси, а также оценили содержание уже отремонтированных в рамках национального проекта объектов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Как отметили эксперты, подрядчики укладываются в указанные сроки, работы идут по графику. Однако у специалистов есть вопросы, касающиеся технологического процесса.

«Если найдём ответы на заданные вопросы, то имеющиеся у нас замечания снимем, — рассказал заместитель председателя общественного совета Глеб Киндер. — Могу отметить как положительный пример, что в Нижнем Тагиле к благоустройству подходят комплексно. Далеко не во всех областных и краевых центрах это встретишь. Вместе с дорогами делается уличное освещение, другие объекты благоустройства».

По словам руководителя группы Глеба Киндера, в Нижний Тагил совет приедет зимой, чтобы дать оценку мероприятиям по эксплуатационному содержанию улиц в холодное время года.

Напомним, всего в городе в этом году приведут в порядок в рамках БКАД 28 улиц. Генподрядчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Более десяти дорожных участков уже сдано в эксплуатацию.