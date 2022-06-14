Общественники Нижнего Тагила выиграли президентские гранты на 7 млн рублей 

Три тагильских проекта и один из села Николо-Павловское выиграли президентские гранты на реализацию своих идей в области развития гражданского общества. Победители конкурса получат от 500 тысяч до 2,9 млн рублей. Это был уже второй конкурс в данном направлении в 2022 году, денежными грантами поддержали 1889 социально ориентированных некоммерческих организаций по всей России.

Самый большой грант — 2 млн 998 тысяч рублей — достался проекту «вМЕСТО. Распаковка» общественной организации «Клуб любителей книги Нижнего Тагила». Его участники придумали проект для творческой реализации молодёжи по всему городу и за его пределами. Благодаря грантовой поддержке в Нижнем Тагиле появится площадка, где будут проводить мероприятия национальных общественных организаций, а в Центральной библиотеке организуют виниловые вечеринки. Кроме того, на средства гранта проведут инклюзивные мероприятия для молодых инвалидов на территории Дзержинского района города и сделают мастерскую «Своими руками» в центре города.

В пригородных районах, а именно в посёлке Уралец, создадут киногостиную выходного дня, в Техническом посёлке состоятся культурно-просветительские мероприятия, мастер-классы и интеллектуальные игры, а в посёлке Старатель для молодых мам заработает площадка «Harmony и Я».

Второй грант на сумму 2 млн 951 тысяча рублей получило Нижнетагильское отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности». Проект «Мастерим для друзей» направлен на содействие людям с психическими расстройствами, включая их трудовую занятость. Благодаря проекту организаторы хотят объединить родственников подопечных, сотрудников общественных организаций, учреждений и отдельных граждан Нижнего Тагила, активно работающих в сфере помощи инвалидам. Для участников проекта организуют активный отдых на природе, досуг в культурных учреждениях города, а также в рамках повышения трудовых навыков проведут уроки в столярной мастерской.

Третий грант в размере 500 тысяч рублей выиграл благотворительный фонд «Независимость». Проект создан для оказания поддержки ВИЧ-инфицированному населению, а именно женщинам, мамам с детьми, а также людям, имеющим химические зависимости и живущим с ВИЧ. Для участников проекта создадут группы психологической поддержки, организуют сопровождение в медицинские и социальные учреждения, проведут семинары и тренинги, а также экспресс-тестирование.

Ещё один грант в размере 499 тысяч рублей выиграла Николо-Павловская общественная организация «Искра: институт социально-культурного развития». Общественники хотят провести фестиваль краеведческих настольных игр «proСЕЛО». Таким образом организаторы надеются привлечь молодое население Николо-Павловского к историческому и культурному наследию малой Родины. На средства гранта они проведут три фестиваля настольных игр, которые будут созданы специально для него. Планируется сделать 70 комплектов настолок.

Всего некоммерческим организациям Свердловской области на социальные проекты от правительства региона и Фонда президентских грантов выделили 50 миллионов рублей. В этом году главными направлениями конкурса социальных проектов были защита и охрана здоровья, поддержка семьи, наука, программы образования и просвещения, молодёжные проекты, развитие в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, общественная дипломатия, защита прав и свобод человека, развитие институтов гражданского общества.