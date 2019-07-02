Общественники хотят создать совет по экологии при полпреде в УрФО 

Общественники выступили с инициативой создания при полномочном представителе президента в УрФО совета по экологии. 1 июля в резиденции полпреда в Уральском федеральном округе прошло совещание по экологии и природоохранной деятельности. На заседании представители научно-экспертного сообщества, общественных организаций и промышленности из регионов Урала, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда уделили особое внимание вопросам по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в Челябинске, Нижнем Тагиле и Магнитогорске.

Специалисты выделили несколько главных проблем округа: недостаток информации для общественности о промышленных проектах, которые несут экологические риски, опасения и нежелание самих промышленников вкладывать деньги в крупные проекты из-за риска негативной реакции со стороны граждан и отсутствие координирующего органа на уровне федерального округа, который мог бы снимать противоречия между обществом и бизнесом и эффективно влиял на улучшение экологической обстановки.

По итогам совещания, собравшиеся выступили с инициативой создать при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове совет, который стал бы постоянно действующим органом для координации всех вопросов, связанных с экологическими проблемами в регионе.

Директор института металлургии УрФО РАН Андрей Ремпель сообщил, что сегодня в России есть наилучшие доступные технологии для переработки отходов промышленного производства. Некоторые из них нуждаются в незначительной доработке, другие, по словам Ремпеля, готовы к внедрению.

«С одной стороны есть проблема загрязнения окружающей среды. С другой – решение этой проблемы требует десятков миллиардов рублей, что бизнес не всегда может себе позволить. Для решения финансовой составляющей проблемы необходимо привлекать государство. Накал экологических протестов обусловлен низкой информационной открытостью со стороны власти», - отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко.

Тагильчанин Андрей Волегов, член общественного совета при Минприроды Свердловской области, рассказал, что почти треть жителей Нижнего Тагила живёт в не установленных санитарных зонах крупных промышленных предприятий. Эти зоны, по словам Волегова, должны быть установлены законом, однако этот процесс откладывается. А руководитель региональной общественной организации «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста сообщил, что его регион испытывает всё более серьезные загрязнения от нефтедобычи. По информации Криста в регионе в последние годы наблюдается рост числа онкологических заболеваний. Общественник связывает такое положение дел с загрязнениями от деятельности нефтяников.