Общественная палата РФ предложила внести в Уголовный кодекс статью за оскорбление в интернете

Комиссия по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ подготовила ряд предложений по внесению коррективов в Уголовный кодекс. В частности, комиссия предлагает ввести в документ норму, предусматривающую ответственность за оскорбление в интернете.

«Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу РФ и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети Интернет, этот вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт — про угрозы убийством, угрозы жизни людей в интернете, конкретным людям, их родным, близким», — цитирует ТАСС председателя комиссии Александра Малькевича.

При этом Малькевич не обозначил, каким будет наказание за оскорбления в интернете. Он лишь отметил, что речь не идёт о тюремном заключении.