«Обмен на жену или тёщу больше не предлагать». Житель Нижнего Тагила разместил необычное объявление о продаже холодильника и спортивного костюма за 123 тысячи рублей

Необычное объявление о продаже «целого холодильника радости» и спортивного костюма Adidas, который «прослужит всю жизнь», разместил на сайте «Авито» житель Дзержинского района Нижнего Тагила.

«С болью в сердце, с сильно бьющимся сердцем об лёд, со слезами на глазах приходится расстаться. Важно! Обмен холодильника на жену или тёщу больше не предлагать, уж слишком большой риск повреждения холодильника при доставке и огромные логистические расходы на транспортировку жены (негабаритный груз). Просто слёзы радости от столь долгожданной встречи. Для сбора слёз радости каждый покупатель может выбрать любую заморскую бутылку от Кубы до Гваделупы, количество бутылок ограничено введёнными санкциями. На сообщения могу отвечать медленно, от ажиотажа “Авито” виснет, связь обрывается в радиусе 10–12 км от холодильника, приходится уходить в горы. Что слышу, то и пишу. Погрузить помогу! Обниму! Рукой помашу!» — говорится в пояснении.

Тагильчанин считает, что автоматически работающая лампочка в холодильнике сравнима с подсветкой новой стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Автор объявления уверен, что холодильник имеет большой потребительский функционал и эмоциональный потенциал и даже достоин стоять на главных площадях мира.

Также тагильчанин выставил на продажу спортивный ретрокостюм Adidas Mario Training за 123 тысячи рублей. Мужчина говорит, что можно носить винтаж всей семьёй и передавать его по наследству.

«Костюмы 90-х, ретро, винтаж, эксклюзив, микрофибра, новые, с хранения. Костюмы новые, с хранения, четверть века света белого не видели, ни разу на плечиках не висели, тепла людского не видали, пенных ванн не принимали, свежим воздухом не дышали. Костюм для постоянной активной носки, а не сдувания пылинок. С большой долей вероятности можно считать, что это единственное предложение во всём мире», — пишет продавец.