Облсуд отказался снимать Антона Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск о лишении биатлониста Антона Шипулина регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» за то, что избирком нашёл у него активы в немецком банке, пишет Znak.com.

Суд не нашёл нарушений при регистрации кандидата, на которые указывал его оппонент из «Справедливой России» Алексей Коровкин. В вину Шипулину ставили то, что он якобы скрыл от комиссии сведения о владении иностранным банковским инструментом — структурированными нотами «Коммерцбанк АГ» на сумму 3,6 млн рублей. По закону владеть иностранными активами кандидат в депутаты Госдумы не может. Российские активы, не указанные в декларации о доходах, основанием для отмены регистрации кандидата не являются, но эта информация будет указана на плакатах, размещённых на избирательных участках в день голосования.

Основным доводом истца стало то, что у избиркома Свердловской области нет достоверных сведений об отчуждении ценных бумаг Шипулиным. Избирком проверял информацию об активах на 1 июля, и тогда биатлонист ещё ими владел. Документы на регистрацию в качестве кандидата он принёс 22 июля, а 26 июля был зарегистрирован официально. Истец считал, что нужно направить запрос в ПАО Сбербанк, выступивший в качестве брокера Антона Шипулина, чтобы разобраться, владел ли он активами на момент подачи документов и регистрации. Доказательств, что эти бумаги оставались в его собственности, истец не представил.

Против запроса в Сбербанк возражали и избирательная комиссия области, и прокуратура, и защита Антона Шипулина. Его адвокат Татьяна Романова заявила, что спортсмен действительно владел нотой чуть меньше года, но продал её 12 июля и с этого момента больше не имел иностранных активов. В доказательство защита привела документы от брокера, полученные по запросу самого Шипулина.

«Мы не опровергаем, что на 1 июля инструмент имелся, но это не является основанием для отмены регистрации, а является основанием только для внесения информации об имуществе в плакат о кандидатах. И такие недостоверные сведения есть у всех кандидатов, в том числе и у истца», — заметила Романова.

Прокуратура встала на сторону Шипулина, также не найдя оснований для отмены регистрации кандидата с учётом представленных Шипулиным документов.

Довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу состоятся 8 сентября. Кроме Шипулина, в довыборах участвуют Евгения Чудновец (ЛДПР), Ирина Скачкова («Яблоко»), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Габбас Даутов (КПРФ), Дмитрий Зенов («Коммунисты России») и Игорь Рузаков («Зелёные»).