Обломки сбитого российского самолёта нашли у берегов Латакии

Обломки российского самолёта Ил-20, сбитого в Сирии, обнаружили в 27 километрах западнее от населённого пункта Баниас в сирийской провинции Латакия, со ссылкой на Минобороны пишет «Интерфакс».

Части самолёта, фрагменты тел экипажа и их личные вещи подняли борт российских кораблей, участвующих в поисковой операции. В поисковой операции в Средиземном море участвуют восемь кораблей, катеров и судов.

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит над Средиземным морем в ночь с 17 на 18 сентября. В Минобороны РФ заявили, что самолёт сбила система ПВО Сирии С-200, когда отражала удар самолётов Израиля. В министерстве расценили действия Израиля как враждебные.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолёт лежит на Израиле. В ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом Шойгу назвал действия израильских летчиков безответственными. Российский министр подчеркнул, что Россия неоднократно просила Израиль воздерживаться от ударов по Сирии.