Областные власти отремонтируют мост рядом с Верхневыйским водохранилищем

В Нижнем Тагиле до конца 2023 года областные власти отремонтируют путепровод в районе Верхневыйского пруда. Сооружение является частью автомобильной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На ремонт из бюджета Свердловской области выделили 87,5 млн рублей.

Заказчиком проекта выступает Управление автомобильных дорог Свердловской области. Приступить к выполнению работ подрядчик должен в начале января 2023 года, завершить их планируется до 1 ноября 2023 года. Контракт был заключён накануне, 19 сентября.

Путепровод построен в 1990 году. Его длина составляет 45,7 метра, однако протяжение ремонтируемого участка дороги достигнет 87,4 метра. Согласно проектной документации, подрядчик должен разобрать существующие конструкции путепровода и восстановить защитный слой балок, установить промежуточные опоры и усилить действующие, а также провести ремонт пролётных строений и проезжей части.