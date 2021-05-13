Областной суд сократил срок ареста Ройзману до одних суток

Свердловский областной суд сократил срок ареста Евгению Ройзману с девяти до одних суток по делу об организации несанкционированного шествия 21 апреля, пишет Znak.com. Решение было принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы юристов на решение Октябрьского районного суда.

Такое же решение было принято на втором заседании суда, где рассматривалась апелляция на арест за организацию акции 31 января. Согласно решениям суда, Евгений Ройзман выйдет на свободу сегодня.

Сегодня утром оба вынесенных накануне решения суда об аресте Ройзмана обжаловали юристы адвокатского бюро «Бельянский и партнёры», а также защитник политика Юлия Федотова. Как рассказали адвокаты Владислав Идамжапов и Алексей Екимов, суд в своём решении нарушил нормы материального и процессуального права. Идамжапов в своей жалобе указал, что суд признал Ройзмана виновным в организации несанкционированного митинга 31 января только на основании одного из возможных семантических смыслов выражения «надо выходить».

Напомним, накануне Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел три протокола в отношении Ройзмана. Судья назначил политику по 9 суток ареста по двум делам по части 2 статьи 20.2 КоАП за организацию акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального (сроки не суммируются), а также 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП.