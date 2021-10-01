Областной суд отказался смягчать наказание для супругов, насмерть забивших мальчика-сироту

Свердловский областной суд отклонил апелляцию супругов Гилы и Михаила Германских, которые в июле 2018 года избили до смерти семилетнего приёмного сына-инвалида Никиту, пишет E1.ru.

Осуждённые пытались доказать, что ребёнок получил травмы случайно, поскользнувшись в ванной. Следователи настаивали на том, что Германские избили Никиту из-за его плохого поведения, а потом попытались выдать преступление за несчастный случай.

«Обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твёрдыми предметами», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

Заслушав доводы по делу, суд не изменил решение.

«1 июня 2021 года суд первой инстанции признал их виновными в том, что они избили приёмного сына, который впоследствии скончался от полученных травм. Их действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Приговором суда Михаил Германский был осуждён на 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением на 1 год 6 месяцев. Его жена Гила была приговорена к 9 годам колонии общего режима», — пояснили в Областном суде.

Супругов судили дважды: первый процесс, состоявшийся в мае 2020 года, закончился тем, что Гиле Германской дали двенадцать лет, она успела просидеть под стражей четыре месяца, а дело её мужа вернули в прокуратуру. После обжалования приговора Областной суд вернул дело на новое рассмотрение. Семейная пара настояла, чтобы их судьбу решили присяжные. Повторный приговор также оказался обвинительным.