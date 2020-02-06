Областной суд обязал больницу Краснотурьинска выплатить пациенту компенсацию за двухмесячную задержку в диагностике рака

Свердловский областной суд обязал горбольницу Краснотурьинска выплатить 40 тысяч рублей 59-летнему Александру Ткачёву за то, что ему два с половиной месяца не могли диагностировать рак горла, со ссылкой на представителя Ткачёва адвоката Олега Костикова пишет Znak.com.

По его словам, суд согласился с суммой компенсации, назначенной ранее Ленинским районным судом, но она, по мнению юриста, является слишком низкой.

«Критерии, которыми суды руководствуются при определении компенсации морального вреда, как таковые не существуют. И непонятно, почему в Башкортостане, где бывший председатель суда пожаловался на банк, который как-то неприятно о нём высказался в интернете, выплатили 300 тысяч рублей (речь об иске экс-главы ВС РБ Марата Вакилова против "Социнвестбанка" в 2015 году), а простому гражданину, который лишился шансов на выздоровление, — всего лишь 40 тысяч рублей», — сказал Костиков.

Горло у Ткачева заболело в сентябре 2017 года. Он обратился в больницу Краснотурьинска, где больного с подозрением на онкологию пытались проверить последующие два месяца. Опухоль удалось найти только в Екатеринбурге, в свердловском областном онкодиспансере, куда мужчина пошёл в декабре 2017 года. Врачи диспансера заявили, что рак находится на четвёртой стадии, но приостановить развитие болезни им удалось. Сейчас, по утверждению Костикова, его доверитель является инвалидом и продолжает лечение в областном онкоцентре.