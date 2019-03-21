Областной Минздрав ищет подрядчика для капитального ремонта противотуберкулёзного диспансера в Нижнем Тагиле за 12,5 млн рублей

Департамент государственных закупок Свердловской области ищет подрядчика для капитального ремонта помещений противотуберкулёзного диспансера № 3 в Нижнем Тагиле в Валегином бору. Соответствующий конкурс размещён на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 12 млн 614 тысяч рублей. Заявки будут приниматься до 8 апреля 2019 года.

Согласно конкурсной документации, победителю предстоит провести капитальный ремонт помещений стационара для взрослых ГБУЗ СО «ПТД № 3» на 2-м этаже здания. Ремонт затронет и архитектуру, и все коммуникации. Будет демонтирована часть старых внутренних конструкций, построены новые стены, также будут поменяны полы и окна.

В прошлом году на замену окон на нескольких этажах диспансера Минздрав выделил 4,5 млн рублей.