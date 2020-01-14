Областное управление МЧС начало сокращение и реорганизацию

Главное управление МЧС России по Свердловской области с 1 января 2020 года начало организационные штатные мероприятия, в рамках которых ликвидируются юридические лица, созданные для каждого отряда МЧС региона, со ссылкой на источник в ведомстве пишет Ura.ru. Одновременно формируется новое штатное расписание во всей структуре главка.

«С 1 января будет ликвидировано 20 юридических лиц, которыми были отдельные спасательные отряды, тем самым они лишаются самостоятельности. Единым юрлицом будет свердловский главк МЧС, который будет вести централизованную финансовую и кадровую политику», — рассказал источник.

По его словам, в отдельных подразделениях будут ликвидированы бухгалтерии и кадровые службы. Всего в структуре главка около 100 объектов, которые с начала 2020 года главк должен будет финансировать: речь идёт о покупке ГСМ и техники, её ремонте и обслуживании.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области пообещали предоставить комментарии позже, по запросу.

О реформе ведомства по всей России начали говорить ещё летом 2019 года — на федеральном уровне заявлялось о модернизации системы управления спасательными подразделениями, при этом гарантировалось сохранение численности личного состава.