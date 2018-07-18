Областное правительство повысит прожиточный минимум на 371 рубль

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области подготовило проект постановления о повышении прожиточного минимума, пишет Znak.com.

Новый норматив будет действовать за второй квартал 2018 года, так как по закону он рассчитывается задним числом. Согласно проекту, прожиточный минимум на душу населения составит 10 тысяч 672 рубля — на 371 рубль больше, чем за первый квартал года.

Для трудоспособного населения устанавливается прожиточный минимум в размере 11 тысяч 376 рублей, что на 397 рублей больше, чем в предыдущий период. Прожиточный минимум для пенсионеров повысят на 288 рублей, до 8 тысяч 785 рублей, прожиточный минимум для детей вырастет на 403 рубля, до 11 тысяч 133 рублей.

Проект постановления будет утверждаться на заседании областного правительства. В основу расчётов министерства легли данные об уровне потребительских цен, предоставленные Свердловскстатом, и сведения о составе потребительской корзины.