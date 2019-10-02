Объединённая авиастроительная корпорация попросила у государства 350 миллиардов рублей на погашение долгов

На рассмотрение российскому правительству представлены три варианта развития Объединённой авиастроительной корпорации, требующие субсидии из госбюджета в размере 350 миллиардов рублей на погашение невозвратных долгов, пишет «Коммерсантъ».

Первый вариант развития ОАК подразумевает избавление от непрофильных активов и оптимизацию неиспользуемых площадей, но эти меры недостаточны и временны, полагают в корпорации. Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий и значительной доли персонала — это приведёт к резкому сокращению масштабов отрасли, но сразу же позволит достичь безубыточности.

Третий вариант развития предлагает массированную господдержку спроса на российские самолёты — в частности, на базе Государственной транспортной лизинговой компании должна быть создана авиакомпания для обслуживания региональных перевозок, которая бы эксплуатировала только самолёты SSJ 100 и МС-21.

Источник газеты в правительстве утверждает, что министерство транспорта оценивает последний проект негативно. В «Ростехе» говорят, что ни один из проектов не рассматривают как приоритетный.

По данным «Коммерсанта», общий банковский долг ОАК по состоянию на август 2019 года составлял 509 миллиардов рублей. Варианты развития подготовил «Ростех», который к весне 2020 года должен завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК.

Объединённая авиастроительная корпорация — публичное акционерное общество, объединяющее все крупнейшие авиастроительные предприятия в России. На 90% ОАК принадлежит государству.