Обед из трёх блюд за 360 рублей: ресторан доставки «Голодная панда» запустил меню сытных бизнес-ланчей 

В Нижнем Тагиле появилось новое место, где можно заказать вкусные и разнообразные комплексные обеды. Один из самых известных в нашем городе ресторанов доставки «Голодная панда» в августе запустил бизнес-ланчи. Обеденное меню меняется каждый день.

Полный обед из трёх блюд в «Голодной панде» обойдётся в 360 рублей. Есть возможность миксовать блюда и вместо трёх заказать два — суп + горячее / суп + салат. Такой ланч будет стоить всего 240 рублей. На обед повара готовят простые и понятные блюда: супы-пюре, окрошку, солянку, пасту, шницели, котлеты с разнообразными гарнирами, лёгкие салаты, в том числе всеми любимый «Цезарь».

«Наши клиенты давно просили включить в меню бизнес-ланчи, и мы решили: почему бы и нет? Это отличный вариант пообедать вкусной и сытной едой. Разумеется, можно сходить на обед в кафе или принести еду из дома, но такая возможность есть не всегда. Бизнес-ланч с доставкой в офис — самый удобный вариант для сотрудников офисов, который экономит время и деньги», — рассказывает директор «Голодной панды» Павел Бычков.

Сделать заказ можно онлайн на сайте или по телефонам +7 (3435) 370-360, +7 (3435) 922-606 с 11:00 до 15:00. Бесплатная доставка по городу доступна для заказов от 700 рублей. Также действует самовывоз с кухни заведения на Липовом тракте, 26а.

Ещё одна фишка бизнес-ланчей «Голодной панды» — возможность заключения договоров по организации регулярного питания сотрудников. Заявки от представителей компаний принимаются на почту pr@golodnaya-panda.ru.