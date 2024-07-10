О технологиях и проектах Сбера посетителям «Иннопрома» расскажет цифровой консультант  

На международной промышленной выставке «Иннопром-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главным спикером на стенде Сбера станет цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям о проектах и сервисах компании. И не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.

3D-модель цифрового аватара создана командой Лаборатории геймификации Сбера. Для возможности живого общения к аватару подключен сервис генерации движения губ и мимики, разработанный командой Центра технологий Метаверс Сбербанка и командой Event Lab СберМаркетинга.

Партнёр Сбера, компания SberDevices, демонстрирует GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat, с помощью которого можно решать множество бизнес-задач: от создания контента до интеллектуальной обработки информации. На стенде также представлено приложение SaluteSpeech App, созданное для текстовой расшифровки голосовых файлов и озвучивания текста синтезированным голосом.

Лучшие решения с учётом отраслевой специфики презентует клиентам СберЛизинг. В числе наиболее востребованных — легковой, грузовой и коммерческий автотранспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, различные виды оборудования в лизинг.

«Обладая огромным опытом, ресурсами и передовой технологической базой, Сбер выступает стратегическим партнёром региональной власти и бизнеса во всех ключевых областях. Вместе мы решаем те задачи, от которых зависит развитие территорий, уровень и качество жизни людей. Сегодня на нашем стенде можно познакомиться с масштабными проектами, которые мы успешно реализовали в здравоохранении, образовании, госуправлении, строительстве и других отраслях, увидеть самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. При создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Используя цифровые технологии и искусственный интеллект, мы в первую очередь думаем о том, чтобы сделать наши продукты полезнее, а жизнь людей — комфортнее», — отметил Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка.