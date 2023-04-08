О Нижнем Тагиле, малочитающей молодёжи и правиле двух рукопожатий. Автор текста Тотального диктанта Василий Авченко ответил на вопросы АН «Между строк»

Сегодня, 8 апреля, весь мир пишет Тотальный диктант (12+). А накануне, в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила прошла встреча с автором текста Тотального диктанта Василием Авченко. Литератор из Владивостока ответил на вопросы тагильчан, поделился впечатлениями о Нижнем Тагиле и рассказал истории из жизни.

В Нижнем Тагиле особенно писателя впечатлила Лисья гора, музей бронетанковой техники «Уралвагонзаводи» и сердце города — «Старый Демидовский завод».

«В Нижнем Тагиле я уже пару дней и с удовольствием гуляю по городу, стараюсь больше ходить пешком. С одной стороны, ощущение простора, с другой - приобщение к старинным промышленным традициям. Меня впечатлила экскурсия в музее бронетанковой техники на “Уралвагонзаводе”, там работают очень грамотные и вдохновлённые люди. Экспозиции очень насыщенные с исторической точки зрения. Я думаю, что любой танк достоин романа о нём, но чтобы его написать, сначала нужно это прожить, либо в жизни, либо в голове. Я пока не готов, но с удовольствием прочитаю такое произведение. В Нижнем Тагиле есть на что посмотреть и о чём подумать», – говорит Василий Авченко.

Писатель считает, чтобы оценить всю масштабность такого города, как Нижний Тагил, необходимо здесь прожить какое-то время.

«Понятно, что за два дня все прелести города не увидишь и не оценишь, но какое-то зрительное представление я, конечно же, получил. Несмотря на то, что у меня нет возможности подольше остаться здесь, я буду с благодарностью вспоминать эти дни. Часто так бывает, что когда побываешь в каком-то городе, то потом начинаешь больше читать о нём, стараешься разузнать что-то об этом месте. Поэтому я думаю, что так или иначе моё знакомство с Нижним Тагилом будет продолжаться», — заявил журналист.

Несмотря на то, что Нижний Тагил знаменит своим индустриальным и культурным наследием, о нём гуляет достаточно много стереотипов, сформированных массовой культурой. Василий Авченко не согласился с такими клише и посоветовал людям, которые распространяют их, приехать во вторую столицу Свердловской области, чтобы лично познакомиться с городом и поменять своё мнение.

Говоря о схожести Урала и Дальнего Востока Авченко отметил, что в России все люди связаны правилом даже не шести, всего лишь двух рукопожатий, поэтому, несмотря на приличное расстояние между Нижним Тагилом и Владивостоком, у этих городов есть общее связующее звено.

«Несомненно, Владивосток и Урал разные территории. Допустим, Владивосток – морской город, это сразу определяет его облик, и образ жизни жителей. Но с другой стороны, у нас страна вся очень однородна. Можно переселять людей целыми городами и, в общем, ничего кардинально не изменится. Безусловно, мы все разные, индивидуальности, но мы все примерно одинаковые в хорошем смысле слова. В целом, у нас нет противоречий между северянами, южанами, жителями Востока или жителями Центральной России. Мы все говорим на одном языке, в прямом и переносном смысле. И, конечно, можно найти массу связей, потому что в 20 веке мобильность людей была очень высока. Они активно меняли место жительства, по тем или иным причинам, поэтому между Уралом и Дальним Востоком таких ниточек очень много. В очередной раз убеждаюсь в том, что в нашей стране все люди между собой связаны, куда бы человек не поехал. Принято говорить о правиле шести рукопожатий, на самом деле, я думаю, что количество этих рукопожатий можно смело сокращать до двух», — считает Василий Авченко.

Есть мнение, что с каждым поколением читающей молодёжи в России становится всё меньше. Чтобы исправить ситуацию, писатель советует выстроить такую систему, в которой будут тесно взаимодействовать политики, чиновники, библиотеки и книжные издательства и магазины.

«Насильно мил не будешь, палкой молодёжь читать не заставишь. Этот вопрос касается государственной политики, книжных издательств и магазинов, а также библиотек. Это гигантская система, которая должна работать и на уровне государства, подвижников, которые есть в каждом городе, и на уровне частной инициативы. Но вот рецептов готовых у меня нет, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди продолжали читать. Я понимаю, что сейчас есть масса других возможностей для проведения свободного времени, но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мы все были людьми читающими», — отмечает Авченко.

Писатель признаёт, что его текст для Тотального диктанта непростой и намного сложнее, чем в школьной программе. Сам он неоднократно писал диктанты на четвёрки и пятерки, но пояснил, что расстраиваться из-за плохой оценки не стоит.

«В первый год, когда Владивосток только подключился к проекту Тотальный диктант, в городе участников было относительно мало. И как-то так получилось, что я стал единственным отличником в городе. Конечно, в следующем году участвующих было намного больше, и отличников тоже, соответственно. Из года в год текст на проекте нелёгкий, он в принципе и должен быть таким. Ведь это же достаточно серьёзный экзамен, высшая лига. Несмотря на то, что текст непростой, отличников, я думаю, будет много. Кроме того, это не школьное сочинение. В школе мы считаем, что тройка – плохая оценка, хотя изначально она является удовлетворительной. В таком случае, для тотального диктанта, я считаю, что тройка — это оценка высокая. Нужно спокойно относится к ошибкам», — шутит литератор.

Василий Авченко считает, что главное в Тотальном диктанте — это не знаки препинания и филологические обороты. По его мнению, участники должны понять, что русский язык — живой. Шутя он пожелал написать всем диктант на удовлетворительные отметки.

Планируется, что сегодня в Нижнем Тагиле на 35 площадках за парты сядут 3 тысячи тагильчан.